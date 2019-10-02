Помыться можно только из ковшика, горячей воды нет, зато в подвале можно плавать, как в бассейне. В таком состоянии находится новостройка в Гусь -Хрустальном на улице Красноармейской.

Помыться можно только из ковшика, горячей воды нет, зато в подвале можно плавать, как в бассейне. В таком состоянии находится новостройка в Гусь -Хрустальном на улице Красноармейской. Дом был сдан всего два года назад, но его уже можно вносить в список аварийных.Новый - не значит качественный. В этом ежедневно продолжают убеждаться жители дома на Красноармейской в Гусь-Хрустальном .Дом был построен в рамках федерального проекта по переселению из ветхого жилья. Затопленный подвал, неработающая вентиляция и необустроенная территория - эти проблемы выявились в первые же дни после сдачи дома в эксплуатацию. Сейчас к ним добавились неисправные системы водоснабжения , отопления и канализации, вся вода из которых стекает в подвал . Отсюда - сырость в квартирах, плесень на стенах и постоянная влажность.Юлия Закальскене, старшая по дому №21, ул. Красноармейская: "С момента заселения жители сигнализировали в администрацию об этих проблемах, что вода не убывает, что кроме этого, недостаточно хорошо работает вентиляция, попросту сказать она просто не работает, она дула в обратном направлении, происходило какое-то опрокидывание и жители принимали ванную при температуре воздуха 17 градусов."Первые жильцы въехали в дом в 2017 году. Заказчиком строительства выступала администрация города. Люди, многие из которых уже пенсионеры, ждали новоселья десятки лет, а переехали по сути в такое же аварийное жилье. Гарантийный срок дома - 5 лет, но компания-застройщик обанкротилась, к ней претензии не предъявишь. А управляющая компания появилась всего год назад. Администрация города, по словам жителей, активных действий не предпринимает.Юлия Закальскене, старшая по дому №21, ул. Красноармейская: "Где власть, которая ставила последнюю подпись,вручала ключи от квартир, где эти люди? И когда же наконец они будут отвечать, за то что получилось на выходе, за те условия, в которых мы живем, и когда наконец-то будет назван, наверное не человек все-таки, а организация, которая будет устранять замечания. Или хорошо, признавайте дом аварийным, давайте людям жилье."За два года сменилась и власть. Сейчас проблемы пытается решить новая администрация Гусь-Хрустального. По словам главы города Алексея Соколова, экспертиза установила, что проблемы связаны с нарушениями при проектировании и строительстве дома.Алексей Соколов, глава г. Гусь-Хрустальный: "Нам необходимо будет делать козырьки, над окнами в подвал. Дальше будем разбирается с вентиляцией... Мы параллельно ведем разбирательство, организации подрядной, как таковой уже нет, мы занимаемся с проектными организациями...наша задача максимально убрать фактор, который влияет на то, что в подвале появляется вода."Чиновники уверяют: исправлять ошибки строителей жителям за свой счет не придется. Но когда они будут ликвидированы - непонятно. Для ускорения процесса жители обратились в Народный фронт. После запросов активистов руководству области и Следственный комитет, управляющей компании был выдан ряд предписаний. После чего у дома появились отмостки, ливневка, а стены обработали спецсоставом. Но эти меры не спасли ситуацию - вода все равно продолжает скапливаться в подвале. Нужна еще одна экспертиза, независимая. Будем добиваться, заявляют активисты Народного фронта.Екатерина Таманова, Александр Чунаев . Вести Владимир.