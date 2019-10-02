Злоумышленница, воспользовавшись ситуацией, похитила ювелирные изделия у приятельницы.

25 сентября текущего года в ОМВД России по Вязниковскому району обратилась 40-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже принадлежащих ей ювелирных изделий на сумму 12 000 рублей.Сотрудники полиции, уточнив обстоятельства, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили подозреваемую, 28-летнюю приятельницу женщины.Установлено, что накануне потерпевшая гостила у своей знакомой. В ходе беседы женщина достала из сумки шкатулку с украшениями, которую выронила из рук. Собрав золото, потерпевшая отправилась домой. Фигурантка на следующий день во время уборки обнаружила два золотых кольца и сережку, которые решила не возвращать знакомой, а сдала в ломбард. Вырученные деньги злоумышленница потратила на собственные нужды.Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.