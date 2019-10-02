Актриса поделилась с поклонниками откровением. Дарья Мельникова рассказала о том, как рожала первого ребенка от супруга Артура Смольянинова, дома.

Актриса поделилась споклонниками откровением. Дарья Мельникова рассказала о том, как рожала первогоребенка от супруга Артура Смольянинова, дома.Артистка призналась, что перед самым важным днем ее охватилапаника. Переживания были настолько сильными, что Дарья Мельникова дажеотказалась ехать в клинику. При этом она сразу подчеркнула, что никого не агитируетследовать ее примеру и рожать дома.Звезда сериала "Папины дочки" сообщила, что это был их с мужем осознанный выбор и, пройдя курсы обучения родам, они приняли такоерешение. "Мы никому не сказали. У меня хорошо протекала беременность, ипротивопоказаний к этому не было. Да, мне было очень страшно. Но еще большеменя пугали больницы", – цитирует Дарью МельниковуЗнаменитость вспомнила, как в утро, когда у нее начались схватки, онамного гуляла, стараясь приблизить долгожданную встречу с малышом. Затем онаплотно поела, а ближе к вечеру приехала акушерка, "и процесс пошел полнымходом".Дарья Мельниковапризналась, что, несмотря на тщательную подготовку, процесс родов шел тяжело."Спустя 12 часов, муж взял на руки орущего красного сына, и я подумала:"Никогда не повторю этот трюк". Однако через два года она уже скупала пачкамитесты на беременность.Такжеподелилась, что не стала прибегать к помощи эпидуральной анестезии. По еесловам, было очень больно, но выносимо. "И пережив роды, кажется, уже большеничего не страшно...", – резюмировала актриса.Напомним, первый сын и актера – Артур появился на свет 27 октября 2015 года, в деньрождения своего отца. Второй ребенок звездной пары Марк родился в декабре 2018 года.