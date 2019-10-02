Актриса поделилась с
поклонниками откровением. Дарья Мельникова рассказала о том, как рожала первого
ребенка от супруга Артура Смольянинова, дома.
Актриса поделилась с
поклонниками откровением. Дарья Мельникова рассказала о том, как рожала первого
ребенка от супруга Артура Смольянинова, дома.
Артистка призналась, что перед самым важным днем ее охватила
паника. Переживания были настолько сильными, что Дарья Мельникова даже
отказалась ехать в клинику. При этом она сразу подчеркнула, что никого не агитирует
следовать ее примеру и рожать дома.
Звезда сериала "Папины дочки" сообщила, что это был их с мужем осознанный выбор и, пройдя курсы обучения родам, они приняли такое
решение. "Мы никому не сказали. У меня хорошо протекала беременность, и
противопоказаний к этому не было. Да, мне было очень страшно. Но еще больше
меня пугали больницы", – цитирует Дарью Мельникову
Знаменитость вспомнила, как в утро, когда у нее начались схватки, она
много гуляла, стараясь приблизить долгожданную встречу с малышом. Затем она
плотно поела, а ближе к вечеру приехала акушерка, "и процесс пошел полным
ходом".
Дарья Мельникова
призналась, что, несмотря на тщательную подготовку, процесс родов шел тяжело.
"Спустя 12 часов, муж взял на руки орущего красного сына, и я подумала:
"Никогда не повторю этот трюк". Однако через два года она уже скупала пачками
тесты на беременность.
Также
поделилась, что не стала прибегать к помощи эпидуральной анестезии. По ее
словам, было очень больно, но выносимо. "И пережив роды, кажется, уже больше
ничего не страшно...", – резюмировала актриса.
Напомним, первый сын и актера – Артур появился на свет 27 октября 2015 года, в день
рождения своего отца. Второй ребенок звездной пары Марк родился в декабре 2018 года.