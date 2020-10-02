Инвалиду в посёлке Уршельский долгое время пришлось не жить, а выживать в комнате, в старом манёвренном фонде

Инвалиду в посёлке Уршельский Гусь-Хрустального района долгое время пришлось не жить, а выживать в комнате, в старом манёвренном фонде. В ожидании, когда до него дойдёт очередь на переселение. На помощь пришли активисты Народного фронта. Подробности в репортаже Дмитрия Горкина.- Вот так вот тазик маленький ставлю сюда и моюсь.- А греете воду где?- Грею тоже вот на электроплитке.В таких спартанских условиях инвалид с детства Дмитрий Кубышев живёт уже почти шесть лет. Ключи от квартиры в покосившимся бараке ему выдали взамен сгоревшей. В качестве ванны и туалета - вёдра, обогревает помещение печка. Причём восстанавливал её Дмитрий сам - пришлось даже брать кредит. Правда, в холода особой разницы с уличной температурой нет - всё тепло уходит через тонкие стены и гнилой пол.Дмитрий Кубышев: "Это вот после пожара Вам выделили манёвренный фонд - По соцнайму. - Да, выделили, лет пять уже живу в этой, как я её называю "холодильник", а не квартира. - Зимой особенно наверное, тяжело, да? - Ой, зимой, даже не знаю, как описать. Даже пластиковые вот рамы - был лёд всё равно."На многочисленные обращения в администрацию инвалиду говорили: ждите, вы - на очереди. И неизвестно, сколько бы ещё Дмитрию пришлось "закаляться" , если бы о проблеме не узнали общественники и в прокуратуре.Константин Ефремов, активист Общероссийского Народного Фронта: "Разговаривали непосредственно с главой администрации, с главой муниципального образования, чтобы предоставить хоть какое-то жильё, хотя бы сейчас, на зиму, а в дальнейшем уже с переселением его в новое жильё."Долгожданная альтернатива гнилому бараку, на удивление, нашлась быстро - примерно за месяц. Однокомнатная квартира в кирпичном доме. Своя ванна, нормальный туалет, газовая колонка. Хотя и на втором этаже, зато со всеми удобствами, радуется Дмитрий.Дмитрий Кубышев: "Конечно, лучше, чем там жил, на старом месте. И отопление, и вода, и всё, короче, цивилизация есть... Вода, туалет, отопление - всё самое необходимое, что там не имел, на старом адресе... Конечно, долго пришлось добиваться, если бы не помогли, так бы и остался, всё ждал бы когда дадут - не дадут."А неподалёку уже вовсю кипит строительство нового 4-этажного дома по программе переселения из ветхого жилья. В администрации посёлка Дмитрию Кубышеву пообещали, что здесь будет его постоянная квартира.Галина Соколова, глава администрации посёлка Уршельский: "В настоящее время подрядчики приступили к строительству, и сейчас находимся непосредственно на объекте. Самое главное, что уже нулевой цикл построен. Идёт кладка стен и, согласно графику, планируется сдача - конец марта."Успеют ли сдать объект в срок - сейчас для Дмитрия уже не так важно. Главное, что ожидать новоселье теперь можно будет в тепле и уюте.Дмитрий Горкин, Семён Карпов"Вести-Владимир"