По состоянию на начало октября туристические полисы с покрытием от коронавируса в «Согласии» приобрели более 180 тыс. клиентов, из которых 170 тыс. выбрали для путешествия Турцию. По России ..

По состоянию на начало октября туристические полисы с покрытием от коронавируса в «Согласии» приобрели более 180 тыс. клиентов, из которых 170 тыс. выбрали для путешествия Турцию. По России намерены путешествовать 4% застрахованных. Также в «Согласии» порядка 700 человек застраховались для поездки в Объединенные Арабские Эмираты. В другие разрешенные страны поток туристов — менее 1%.Полис путешественника от «Согласия» необходим в случаях: амбулаторного или стационарного лечения экстренных заболеваний и травм; оказания экстренной стоматологической помощи; эвакуации с места происшествия и транспортировки в клинику; проезда и размещения близкого родственника в случае госпитализации застрахованного; возвращения в страну проживания несовершеннолетних детей, оставшихся без присмотра; вынужденного проживания в гостинице после стационарного лечения или из-за карантина; репатриации. Также в полис можно включить дополнительные опции, которые не предусмотрены стандартным покрытием: страхование от несчастного случая, отмены поездки, утраты багажа, задержки рейса; страхование гражданской ответственности перед третьими лицами; получение юридической помощи.В «Согласии» лимит ответственности по полисам для туристов (для всех стран, кроме России), составляет от 30 000 до 100 000 у.е. (в долларах или евро – по выбору застрахованного), для путешествия по России – от 1000 до 100 000 у.е.В августе страховая компания «Согласие» включила страхование от коронавируса в туристические полисы. «Согласие» покрывает расходы на диагностику и лечение коронавирусной инфекции COVID-19, а также все возникающие в связи с этим заболеванием медико-транспортные и иные расходы.В связи с ограничительными мерами из-за пандемии и закрытием большинства туристических направлений растет спрос на туристическое страхование при поездках внутри страны. Такие полисы можно приобрести у туроператора, турагента, на онлайн-агрегаторах и на сайте страховой компании.