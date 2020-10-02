«Ростелеком» подвёл итоги восьмого сезона кинопоказов под открытым небом во Владимире. За сезон показано пять отечественных и зарубежных кинокартин, которые вызвали интерес более чем у

«Ростелеком» подвёл итоги восьмого сезона кинопоказов под открытым небом во Владимире. За сезон показано пять отечественных и зарубежных кинокартин, которые вызвали интерес более чем у тысячи зрителей. Самым популярным стал фильм, приуроченный ко Дню физкультурника, – «Движение вверх» (2017, Россия): его посмотрели более 400 человек. Особенностью сезона-2020 стало использование разнообразных площадок для демонстрации фильмов. Кроме