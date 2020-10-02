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<a href="https://33live.ru/novosti/02-10-2020-chicherina-popala-pod-obstrel-v-nagornom-karabaxe.html" target="_blank">Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе</a> - Певица Юлия Чичерина вместе с мужем попала под обстрел в Нагорном Карабахе, сообщил военный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц. Сообщается, что они спрятались в убежище. ..