И по состоянию на 1 сентября составили 5,5 млн рублей.

Долги предприятий Минобороны перед Энергосбыт Волга за потребленную электрическую энергию в течение 2020 года сократились в 2,5 раза и по состоянию на 1 сентября составили 5,5 млн рублей.Это стало возможным благодаря совместной работе энергетиков и ФГБУ "ЦЖКУ": на федеральном уровне проведен ряд переговоров о необходимости своевременной оплаты электроэнергии и погашения ранее накопленной задолженности. По итогам восьми месяцев предприятия Минобороны показывают наилучшую динамику снижения дебиторской задолженности среди организаций Владимирской области, финансируемых за счет бюджетных средств, в том числе своевременно оплачивают текущие начисления. Дальнейшее соблюдение платежной дисциплины особенно важно в связи с наступающим осенне-зимним периодом, во время которого значительно возрастает потребление электроэнергии всех категорий потребителей.