Президент США Дональд Трамп заявил, что заразился коронавирусом. Об этом он 2 октября написал в твиттере.

Сегодня я и Мелания Трамп получили положительный результат теста на коронавирус. Мы немедленно уходим на карантин и начинаем процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе! – написал Трамп.Тесты на коронавирус президент и первая леди сдали после того, как вирус подтвердился у советницы Трампа Хоуп Хикс. На этой неделе она сопровождала президента в поездке на дебаты в Кливленд, штат Огайо, и на митинг, который проходил в Миннесоте.