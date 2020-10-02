Выбор редакции - компас в море новостей!
Выбор редакции - компас в море новостей!
НИКТО НЕ СДАЕТСЯ Во Владимирской области пятые сутки ищут пропавшего школьника
СЛАВА ДОКТОРАМ Владимирские врачи спасли тяжёлого пациента с COVID-19
ПРОТИВ ПРИРОДЫ Парк «Дружба» пострадал от прокладки канализационного коллектора
ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОРУГАННОГО В Суздале на мемориале Пожарского восстановят мозаику «Спас на троне» https://vladtv.ru/culture/115561/
БУДЕТ МОДНО И ЗЕЛЕНО Новый парк с малиновой набережной появится во Владимире