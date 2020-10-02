Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил взять на себя роль посредника между Азербайджаном и Арменией. Попытки политика стать миротворцем выглядят смешно, заявил журналист Руслан Горбачев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил взять на себя роль посредника между Азербайджаном и Арменией. Попытки политика стать миротворцем выглядят смешно, заявил журналист Руслан Горбачев.В четверг, 1 октября, белорусский лидер связался по телефону с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и армянским премьер-министром Николом Пашиняном. Они обсудили боевые действия в районе Нагорного Карабаха. Подробности беседы не раскрываются.По мнению журналиста Руслана Горбачева, Александр Лукашенко решил примерить на себя образ миротворца. Глава республики уже пытался играть роль посредника в российско-украинском конфликте. Однако все старания политика так и не принесли плодов."На этот раз подобное поведение президента способно вызвать у других улыбку", – написал эксперт.Журналист напомнил, что ранее президент Азербайджана назвал все призывы какой-либо стороны к диалогу бессмысленными. Алиев отметил, что подобные заявления могут делать только международные организации, например, ООН и ОБСЕ, так как у них есть мандат.Вполне вероятно, что звонок Лукашенко сильно разозлил Ереван. Ведь известно, что президент Белоруссии, несмотря на союзнические отношения с Арменией, продает оружие ее врагу – Азербайджану. В частности, он поставлял Баку системы залпового огня "Полонез".Горбачев добавил, что попытки выставить себя миротворцем на фоне политического кризиса в Белоруссии выглядят более, чем забавно. Некоторые европейские страны уже назвали выборы в республике сфальсифицированными и отказались признать политика легитимным."У действующего президента Белоруссии талант смешить других руководителей государств", – заключил эксперт.