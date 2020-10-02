Управление Роспотребнадзора обновило данные по распространению коронавирусной инфекции на 2 октября 2020 года

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 октября 2020 года лабораторно подтверждено 44 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией10 - в Гусь-Хрустальном районе7 - в Муромском районе6 - в г. Владимире6 - в Александровском районе5 - в Селивановском районе3 - в Вязниковском районе3 - в Суздальском районе2 - в Ковровском районе1 - в Петушинском районе1 - в Юрьев-Польском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрирован 7381 случай заболевания1318 - в г. Владимире1049 - в Гусь-Хрустальном районе714 - в Петушинском районе703 - о. Муром626 - в Ковровском районе568 - в Александровском районе403 - в Вязниковском районе322 - в Собинском районе325 - в Юрьев-Польском районе230 - в Кольчугинском районе209 - в Меленковском районе176 - в Судогодском районе149 - в Киржачском районе162 - в Суздальском районе145 - в Селивановском районе112 - в Гороховецком районе98 - в Камешковском районе72 - в г. Радужном.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.