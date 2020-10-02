Управление Роспотребнадзора обновило данные по распространению коронавирусной инфекции на 2 октября 2020 года
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 октября 2020 года лабораторно подтверждено 44 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией
10 - в Гусь-Хрустальном районе
7 - в Муромском районе
6 - в г. Владимире
6 - в Александровском районе
5 - в Селивановском районе
3 - в Вязниковском районе
3 - в Суздальском районе
2 - в Ковровском районе
1 - в Петушинском районе
1 - в Юрьев-Польском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 7381 случай заболевания
1318 - в г. Владимире
1049 - в Гусь-Хрустальном районе
714 - в Петушинском районе
703 - о. Муром
626 - в Ковровском районе
568 - в Александровском районе
403 - в Вязниковском районе
322 - в Собинском районе
325 - в Юрьев-Польском районе
230 - в Кольчугинском районе
209 - в Меленковском районе
176 - в Судогодском районе
149 - в Киржачском районе
162 - в Суздальском районе
145 - в Селивановском районе
112 - в Гороховецком районе
98 - в Камешковском районе
72 - в г. Радужном.
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.