Ситуация с распространением коронавируса в Москве становится все напряженнее. Столичное правительство рассматривает вариант перевода школьников на дистанционное обучение.
Ситуация с распространением коронавируса в Москве становится все напряженнее. Столичное правительство рассматривает вариант перевода школьников на дистанционное обучение.
В московской администрации рассказали, что школьников могут отправить на "удаленку" сразу после двухнедельных каникул. Дистанционное обучение продлится как минимум две-три недели.
Источник отметил, что это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в российской столице. Среди заболевших COVID-19 растет доля школьников и студентов.
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