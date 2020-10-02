Ситуация с распространением коронавируса в Москве становится все напряженнее. Столичное правительство рассматривает вариант перевода школьников на дистанционное обучение.

Ситуация с распространением коронавируса в Москве становится все напряженнее. Столичное правительство рассматривает вариант перевода школьников на дистанционное обучение.В московской администрации рассказали, что школьников могут отправить на "удаленку" сразу после двухнедельных каникул. Дистанционное обучение продлится как минимум две-три недели.Источник отметил, что это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в российской столице. Среди заболевших COVID-19 растет доля школьников и студентов.Материал дополняется.