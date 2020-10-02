Британский аналитический центр Chatham House провел масштабное социологическое исследование. Специалисты выяснили, за кого из политиков на самом деле проголосовало большинство белорусов.

Британский аналитический центр Chatham House провел масштабное социологическое исследование. Специалисты выяснили, за кого из политиков на самом деле проголосовало большинство белорусов.Более половины граждан – 52,2% – поддержали оппозиционера Светлану Тихановскую. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал намного меньше – 20,6%. Тройку замыкает Андрей Дмитриев с 2,7% голосов.Кандидатуру Сергея Череченя выбрали 0,9% жителей республики, за ним следует Анна Канопацкая с 0,3% голосов. Против всех высказались 9,2% белорусов, не захотели отвечать на вопрос 13,7% граждан, испортили бюллетень 0,4% человек.Данные обнародовал глава Центра новых идей Рыгор Астапеня в своем телеграм-канале. Он уточнил, что это предварительные результаты опроса, а, значит, что пока нельзя утверждать, что Тихановская действительно набрала именно 52% голосов."Но очевидно, что Тихановская набрала больше, чем Лукашенко", – добавил Астапеня.Напомним, выборы главы республики состоялись 9 августа. По подсчетам Центризбиркома, за главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,10% граждан. В поддержку его оппонента высказались 10,12% жителей Белоруссии.23 сентября во Дворце независимости в Минске состоялась тайная инаугурация Александра Лукашенко. На церемонии присутствовали высшие должностные лица и сотрудники силовых ведомств. В тот же день по всей стране прошли акции протеста.