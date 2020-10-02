3 октября во Владимире запланированная обширная программа, посвященная истории и современности банка. Будут игры, экскурсии и серьезные беседы.

День открытых дверей Банка России пройдет 3 октября. В программе:11:00 Дом для банка: тайны зданий и хранилищ - прямо эфир. Рассказчик - историк Банка России Ирина Левичева.13:00 Инвестиции vs риски: что нужно знать начинающему инвестору. Прямо эфир ведет первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов.13:00 «Мозгобойня» - финансовый квиз. Каждый член команды может подключиться удаленно со своего устройства, игра длится 1 час 30 минут. Зарегистрировать команду можно здесь: https://live.mozgo.com/reg/e05da27b-6f0c-4cf4-885a-b245ac759820 Регистрация закрывается за 15 минут до начала игры.15:00. В прямом эфире с заместителем Председателя Банка России Русланом Вестеровским обсудят, как изменился портрет служащего банка.Виртуальная экскурсия по главному зданию и Музею Банка России в Москве.160 фактов из истории банка с телеведущим Владимиром Раевский. Вы узнаете, годится ли обычное тряпье для производства банкнот, где хранится золотой запас, зачем была нужна печь для денег и многое другое.Знакомство с самым красивым банковским зданием в России в самом центре Нижнего Новгорода в видеотуре.Финансовый конструктор. Соберите все уровни в игре и узнайте, из чего состоит финансовый рынокАтелье «От-купюр» предлагает создать дизайн банкнот, монет или пластиковых карт в 3D-макете.Карьера в Банке России - узнайте, какая работа в Банке России подошла бы вам.Кто вы в мире финансов - новичок, знаток или мастер? Проверьте свой уровень финансовой грамотности и узнайте, как его прокачать.Финансовая самооборона. Вычислите мошенников в игре на внимательностьФото на память. Загрузите свое фото и создайте уникальный дизайн с помощью стикеров.Активным участникам – подарки! Чем больше занятий вы для себя найдете, тем больше призов сможете получить.Все это можно сделать на сайте Банка России и в группе мероприятия в социальных сетях с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Ссылка для участия - https://cbr-day.ru