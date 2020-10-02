В ней рассказывается история госпиталей, которые располагались здесь, на базе нашего учебного заведения, в бывшей усадьбе господ Храповицких с 41 по 46 годы.

"О мужестве в тылу. Госпитали посёлка Муромцево в годы Великой Отечественной войны". Книгу под таким названием в Муромцевском лесотехническом техникуме презентовал её автор - Вячеслав Казаков, председатель регионального отделения "Поискового движения России". Издание стало результатом 10-летней работы. О каких неизвестных фактах рассказывает книга и какие документальные источники стали её основой, рассказывает автор.Вячеслав Казаков, председатель владимирского регионального отделения "поискового движения России": "Эта книга стала своеобразным промежуточным итогом работы поискового отряда "Амулет" нашего техникума. В ней рассказывается история госпиталей, которые располагались здесь, на базе нашего учебного заведения, в бывшей усадьбе господ Храповицких с 41 по 46 годы. Всего за это время тут дислоцировалась три госпиталя, через которых прошли более 10 тысяч раненых и больных солдат и офицеров... Различные источники информации мы использовали. Это как результат работы краеведов муромцевской средней школы, материалы судогодского краеведческого музея, материалы центрального архива министерства обороны и материалы военно-медицинского архива Санкт-Петербурга.