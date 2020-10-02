Служебный контракт с ним расторгнут по инициативе служащего.

Сегодня Алексей Цыганов сложил с себя полномочия и.о. председателя комитета по туризму администрации Владимирской области. Служебный контракт с ним расторгнут по инициативе служащего. Соответствующее распоряжение подписал глава региона. Сообщили в пресс-службе белого дома.Напомним, Цыганов был на эту должность в марте этого года. Его предшественник Игорь Каверзин покинул это кресло 17 февраля. После года работы контракт с ним не был продлен.