Количество случаев заражения коронавирусом в России резко выросло. За последние сутки страшный диагноз поставили 9 412 гражданам.
<a href="https://33live.ru/novosti/02-10-2020-koronavirus-v-rossii-za-sutki-vyyavili-94-tysyachi-novyx-sluchaev.html" target="_blank">Коронавирус в России: за сутки выявили 9,4 тысячи новых случаев</a> - Количество случаев заражения коронавирусом в России резко выросло. За последние сутки страшный диагноз поставили 9 412 гражданам.
[url=https://33live.ru/novosti/02-10-2020-koronavirus-v-rossii-za-sutki-vyyavili-94-tysyachi-novyx-sluchaev.html]Коронавирус в России: за сутки выявили 9,4 тысячи новых случаев[/url] - Количество случаев заражения коронавирусом в России резко выросло. За последние сутки страшный диагноз поставили 9 412 гражданам.