Это памятки для детей, как вести себя во время пожара.

О своей безопасности надо думать уже в детстве. Наталья Никитина, пресс-секретарь пожарной охраны Коврова создает книжки-малышки про пожарного мишку. Это памятки для детей, как вести себя во время пожара.Рассчитаны они на детей разного возраста - для старшей группы детского сада задачи проще - если увидел пожар, нужно бежать, а не прятаться. Для учеников начальной школы задачи стоят посложнее - если увидел пожар, помоги пожилым людям, которые не могут выбраться сами. Каждый раз книжки разные - Наталья сама придумывает текст, рисует иллюстрации, распечатывает карточки. Они ламинированные - чтобы служили подольше и как можно больше детей увидели такую важную для них информацию.Наталья Никитина, пресс-секретарь Ковровской пожарной охраны: «Такие книжки мы решили создавать, потому что у нас нет интересного раздаточного материала, обычно печатаем черно-белые памятки, в которых написано очень много и непонятным для детей языком. Такие книжки мы решили делать, чтобы раздавать их детишкам в садиках. Делаем, к сожалению, немного экземпляров, поэтому раздаем не каждому ребенку, а тем, кто выигрывает в различных конкурсах и викторинах».