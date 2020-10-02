Авария произошла накануне вечером на Нижней Дуброве

Авария с опрокидыванием произошла накануне вечером на улице Нижняя Дуброва во Владимире - очевидцы происшествия опубликовали фотографии в паблике владимирских автомобилистов. ДТП произошло на кольце, соединяющем улицы Верхняя и Нижняя Дуброва, и этот случай далеко не исключение. Владимирцы возмущены: «аварийный» круг давно требует корректировки движения и установки светофора. Пересечь его утром или вечером в час пик – задача не из легких. Виновных в происшествии устанавливает полиция. Данные о пострадавших уточняются.Фото страницы "ВКонтакте" "Подслушано Автомобилистов.Владимир"