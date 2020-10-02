Не пропустил Ладу и оказался на крыше. На разворотном кольце на Дуброве произошло ДТП. Два автомобиля столкнулись рядом с домом № 40 Б по Верхней Дуброве. По предварительным данным

Не пропустил Ладу и оказался на крыше. На разворотном кольце на Дуброве произошло ДТП. Два автомобиля столкнулись рядом с домом № 40 Б по Верхней Дуброве. По предварительным данным пресс-службы УМВД. 33-летний водитель КИА при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество движения Калине. В соцсетях появился ролик, на котором раздосадованный пожилой водитель отечественной легковушки