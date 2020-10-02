- Посмотрим уличное искусство во Владимире. Какой смысл вкладывает в свои работы местный Бэнкси - Мишкин?

- Посмотрим уличное искусство во Владимире. Какой смысл вкладывает в свои работы местный Бэнкси - Мишкин?- Почувствуем ароматы. Как их правильно носить? Расскажет парфюмерная стилистика.- Помолчим в первом в Москве специализированном музее тишины.- А также узнаем, кому лучше завести африканского карликового ежа, и чем он отличается от обычного.- И совершим конную прогулку с профессиональным тренером.