- Посмотрим уличное искусство во Владимире. Какой смысл вкладывает в свои работы местный Бэнкси - Мишкин?
- Посмотрим уличное искусство во Владимире. Какой смысл вкладывает в свои работы местный Бэнкси - Мишкин?
- Почувствуем ароматы. Как их правильно носить? Расскажет парфюмерная стилистика.
- Помолчим в первом в Москве специализированном музее тишины.
- А также узнаем, кому лучше завести африканского карликового ежа, и чем он отличается от обычного.
- И совершим конную прогулку с профессиональным тренером.