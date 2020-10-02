Зеленым и безопасным - таким видят парк у дворца творчества юных жители Владимира. Как мнение горожан учли архитекторы ? Какие объекты появятся в парке?

Зеленым и безопасным - таким видят парк у дворца творчества юных жители Владимира. Как мнение горожан учли архитекторы ? Какие объекты появятся в парке?Экологичность и современность, удобство и покой, красота - и тихий семейный отдых. Таким горожане хотят видеть парк у ДТЮ. Это выяснилось при опросе владимирцев. Столичное архитектурное бюро "Реформа" потратило на него больше месяца. На результаты опроса и опирается предварительная концепция.Виноградов Сергей, главный архитектор проектов архитектурного бюро "Реформа": "Мы хотим предоставить возможность владимирцам побывать в разных участках парка, с разными характеристиками. Это могут быть как пейзажные участки парка, так и регулярные, свойственные для планировочной структуры ДТЮ. Отталкиваясь от этого, вся наша эстетика построена на ландшафтной истории. История, которая обыгрывает местный ландшафт и плодовые сады."Вот так будет выглядеть обновленный парк - новые площадки для детей, деревянная набережная, небольшие торговые павильоны и кафе, площадки для уличного спорта. Сердцем парка станут сады - знаменитая владимирская вишня, яблони и необычные малиновые набережные. Предусмотрена и смотровая площадка.Иван Бакушин, руководитель архитектурного бюро "Реформа": "Интересный элемент в садах владимирских - башня, на которой, натягивали нитки и вещали разные отпугивающие элементы: в виде соломы, колокольчиков. На нее забирались сторожа и утром, когда птицы налетают на урожай, они дергали и всячески отпугивали. Это тоже некая находка владимирцев, которую мы хотели не в чистом виде повторить, хотя садах это возможно сделать , но отразить в элементах на детской площадке."Сколько будет стоит благоустройство парка - неизвестно. Затраты зависят от пожеланий жителей. Список пополняется до сих пор. Архитекторы готовы к общению.Антон Щукин, эксперт по градостроительству архитектурного бюро "Реформа": "Если у жителей будут другие идеи - отлично! Давайте их обсуждать. У нас есть еще две итерации, чтобы успеть сравнить и прикинуть. Если кто-то выскажет третью альтернативу- это не значит, что все те, кто высказывали другие инициативы, ее поддержат. Мы сейчас кроме технологии решений ничего не придумает сами. А все те пожелания, которые есть, мы собираем от владимирцев."Концепция еще только формируется. Уже на следующей неделе разработчики снова обсудят дополнения с жителями. И представят варианты названия нового парка.Юлия Болдина, Дмитрий Лизунов."Вести-Владимир"