В четверг, 1 октября, состоялось первое заседание обновленного Совета народных депутатов Александровского района пятого созыва.

В четверг, 1 октября, состоялось первое заседание обновленного Совета народных депутатов Александровского района пятого созыва. Главный вопрос повестки — выборы районного главы, по совместительству исполняющего полномочия председателя районного совета. Кандидатов на пост главы было всего два - Александр Андреев и Анастасия Иванова от «Народного патруля».По итогам голосования за Александра Андреева проголосовали 15 человек, за Анастасию Иванову - 8, два бюллетеня признаны недействительными. Сообщает портал «».