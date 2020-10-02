Злоумышленник в состянии алкогольного опьянения проник в открытую кабину грузовика и, воспользовавшись ключом зажигания, находившимся в замке, угнал автомобиль...

«Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Московский» г. Москвы задержали подозреваемого в угоне транспортного средства», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть МО МВД России «Московский» г. Москвы обратился 47-летний житель столицы. Мужчина рассказал, что оставил свой грузовой автомобиль марки «MАН» на территории автобазы, а через некоторое время обнаружил пропажу. Общая сумма ущерба составила 800 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Московский» г. Москвы по горячим следам задержали 42-летнего приезжего.Установлено, что злоумышленник, который является работником автобазы, проник в открытую кабину грузовика и, воспользовавшись ключом зажигания, находившимся внутри замка, угнал автомобиль. Подозреваемый пояснил, что хотел съездить в магазин, однако, не справившись с управлением, совершил ДТП. Как выяснилось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время автомобиль возвращен законному владельцу.По данному факту отделением дознания МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пересечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57