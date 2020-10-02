Нарушения природоохранного законодательства допустил «ВладимирВодоканал».

Нарушения природоохранного законодательства допустил «ВладимирВодоканал».Это предприятие вело работы по прокладке канализационного коллектора от микрорайона Юрьевец к очистным сооружениям г.Владимира по территории памятника природы «Лесной парк «Дружба». Владимирской природоохранной прокуратурой совместно с государственным учреждением Владимирской области «Дирекция особо охраняемых природных территорий», проведена проверка, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Установлено, что в парке находилась строительная техника предприятия, проезд и стоянка которой не были согласованы с уполномоченным органом исполнительной власти области. Кроме того, на территории памятника природы зафиксированы факты нарушения предприятием почвенного покрова и повреждения деревьев вследствие работы техники.По результатам проверки вынесено постановление о возбуждении дела за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях.Также руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений закона. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.​​​​​​​