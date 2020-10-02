Новые реалии образовательного процесса. Сегодня говорим о студенчестве. Легко ли грызть гранит науки в эпоху коронавируса? Что руководство, опорного ВУЗа региона, делает, чтобы обеспечить

Новые реалии образовательного процесса. Сегодня говорим о студенчестве. Легко ли грызть гранит науки в эпоху коронавируса? Что руководство, опорного ВУЗа региона, делает, чтобы обеспечить учащимся доступ к знаниям, какие изменения и в какую сторону уже произошли в ВЛГУ, а какие ещё предстоят? У нас в гостях проректор университета Максим Фабриков.