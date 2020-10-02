В Управлении ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве призывают граждан пользоваться услугами официальных пассажирских перевозчиков...

В Управлении ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве призывают граждан пользоваться услугами официальных пассажирских перевозчиковВ настоящее время на территории столицы проводится усиленная работа по выявлению и пресечению нарушений в сфере пассажирских перевозок, в том числе нелегального оказания услуг гражданам.Профилактические мероприятия проводятся в Москве с середины сентября. За это время сотрудниками Госавтоинспекции совместно с коллегами из других подразделений московской полиции, а также заинтересованными столичными ведомствами, выявлено и пресечено свыше 170 нарушений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии.Управление ГИБДД Москвы обращается к участникам дорожного движения с убедительной просьбой пользоваться услугами исключительно проверенных фирм и организаций, оказывающих услуги по пассажирским перевозкам.Приобретать билет на пассажирский межрегиональный, междугородний, автобус или автобус пригородного сообщения необходимо только в кассах, либо на проверенных официальных сайтах городских автовокзалов, а также официальных сайтах крупных транспортных компаний. Категорически не стоит прибегать к частным объявлениям и сомнительным Интернет-ресурсам, предлагающим быстро и дешево приобрести билет.Если в качестве транспорта вы используете легковое такси, то ни в коем случае не пользуйтесь услугами так называемых «частников». Поездку на такси лучше оформить с помощью официального приложения, либо сделать заказ по номеру телефона одного из наиболее известных перевозчиков.Помните, что пользуясь услугами недобросовестных перевозчиков, вы подвергаете риску жизнь и здоровье. Отсутствие специальной лицензии на осуществление пассажирских перевозок – это зачастую отсутствие гарантии соответствия технического состояния транспорта нормам безопасности, а также состояния водителя, - медицинским требованиям при отправлении в путь.Будьте благоразумными и берегите себя и своих близких!