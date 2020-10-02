Один из самых крупных представителей птиц нашего региона в семействе бекасовых отряда ржанкообразных.

Во Владимирской области замечена еще одна краснокнижная птица - большой веретенник.Один из самых крупных представителей птиц нашего региона в семействе бекасовых отряда ржанкообразных. Большие веретенники достаточно рано улетают с мест гнездования, как правило, уже в середине или конце августа. Осенью их сложно встретить. Этот большой веретенник не местный и залетел в 33 регион, скорее всего, не один - птица стайная. И одна из последних, которых можно увидеть во Владимирской области до весны. В следующий раз их можно наблюдать только после таяния снега. Определяют места гнездования самцы - зачастую выбирают прежние территории. Затем прилетают самки. Бывает и так, что пары объединяются ежегодно в той же местности. Вместе не зимуют, но на месте гнездования встречаются каждый год. Осенью птицы не такие яркие, как весной - брачное оперение появится после зимовки.Руслан Жуков, биолог: «Сложно определить пол птицы. Потому что, когда она прилетает на гнездование, весной у них есть брачное оперение, брачная окраска. Самцы ярче самок, самки тусклее. Но когда у них происходит главная линька перьевого покрова, примерно в июле, уже у птиц подросшие птенцы, и они становятся все одинаковой окраски, что самец, что самка, что молодые особи».