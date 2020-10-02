Местный житель подозревается в причастности к 11 эпизодам противоправной деятельности.

Участковыми уполномоченными ОМВД России по Александровскому району при проведении профилактических мероприятий выявлен ряд нарушений миграционного законодательства, совершенных 33-летним жителем города Карабаново.Установлено, что в период с января по март текущего года фигурант направлял в территориальный отдел по вопросам миграции уведомления о прибытии уроженцев ближнего зарубежья с указанием места проживания в своей квартире. Однако намерения предоставить помещение для проживания иностранным гражданам, прибывшим в Россию на заработки, у подозреваемого не было.В настоящее время установлено 11 эпизодов противоправной деятельности, совершенных фигурантом.Отделом дознания ОМВД России по Александровскому району в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации) и ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении).Расследование уголовных дел продолжается.