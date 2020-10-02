В результате возгорания склада в Боголюбово произошла утечка хлора. 4 человека погибли, 19 получили травмы. Спасатели незамедлительно выехали на место и приступили к ликвидации последствий

В результате возгорания склада в Боголюбово произошла утечка хлора. 4 человека погибли, 19 получили травмы. Спасатели незамедлительно выехали на место и приступили к ликвидации последствий пожара. В ходе ликвидации последствий выброса хлора все население Боголюбово было эвакуировано. К счастью речь идёт не о реально случившемся ЧП. Владимирская область принимает участие во всероссийской тренировке по гражданской