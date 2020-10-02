Злоумышленница, находясь в торговом зале, положила продукты в свою сумку и направилась к выходу, не намереваясь оплачивать товар...

Инспекторы ОГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 23-летнюю девушку, подозреваемую в грабеже.В отдел полиции «Жулебинский» ОМВД России по району Выхино-Жулебино поступило сообщение от администратора продуктового магазина. По словам заявительницы, гражданка, находясь в торговом зале, положила продукты в свою сумку и направилась к выходу, не намереваясь оплачивать товар. На выходе ее попытался остановить сотрудник торговой точки и попросил показать содержимое сумки, однако женщина отказалась. В это время в магазин зашли двое неизвестных мужчин, которые стали угрожать сотруднику магазина физической расправой, после чего вместе со злоумышленницей вышли из помещения и скрылись на автомобиле.По горячим следам сотрудники ГИБДД задержали подозреваемую, которая находилась в машине своих знакомых. Ею оказалась 23-летняя ранее судимая приезжая.По данному факту дознанием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчины проходят по уголовному делу в качестве свидетелей.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18