Авария случилась на Нижней Дуброве.

В областном центре на повороте на Нижнюю Дуброву снова не смогли разъехаться две машины. Черный автомобиль, предположительно, резко повернулся, столкнулся с другим авто и перевернулся. У серой "Лады Калина" помят капот. К счастью, никто при аварии не погиб. В группе развернулась большая дискуссия насчет безопасности данного перекрестка.Там нередко происходят аварии, в том числе похожего плана. К примеру, в мае на круге столкнулись автомобили марок «Лада Гранта» и «Лада Ларгус», последний тоже перевернулся на крышу. К счастью, и тогда, и сейчас никто не погиб.