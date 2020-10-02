Теперь в программе могут также принять участие туристические агрегаторы.

Российское правительство продлило до 10 января следующего года программу туристического кешбэка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В правительстве добавили, что теперь в программе могут также принять участие туристические агрегаторы. Ростуризм позднее объявит даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком. Но уже известно, что продолжительность тура или проживания в гостинице сокращена с четырёх до двух ночей, минимальная стоимость путёвки больше не ограничивается. При этом максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей."Радио России-Владимир"