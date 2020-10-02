Исчезновение Савелия Роговцева. Что рассказали родственники мальчика?

Исчезновение Савелия Роговцева. Что рассказали родственники мальчика? Последние новости из штаба волонтёров в поселке Горки.Временное - не значит постоянное . Активисты народного фронта помогли выбить жилье для погорельца из Гусь-Хрустального районаИ как восстанавливают "Спас на троне" - уникальную мозаику позапрошлого века на мемориале князя Пожарского в Суздале.Эти и другие события в выпуске "Вести-Владимир" в 14.25 на телеканале "Россия1". Не пропустите!