Уже подписаны все необходимые документы о перечислении областному центру не только федеральных средств.

Уже подписаны все необходимые документы о перечислении областному центру не только федеральных средств.В областном бюджете зарезервированы на три года финансовые средства, которые необходимы для завершения строительства дороги в 2023 году. Это 2,5 млрд рублей. В 2021 году областной транш на строительство проезда составит 772 млн рублей.Федеральные средства поступят уже в текущем году в качестве первого транша, который позволит дать старт масштабной дорожной стройке. Деньги выделены из резервного фонда Правительства Российской Федерации.Теперь необходимо оперативно провести торги, тем более что вся проектная документация по объекту уже получила положительное заключение государственной экспертизы.Напомним, чтонеобходимость дублёра перегруженной улицы Добросельской областного центра назрела уже давно. Рпенский проезд призван оптимизировать транспортные потоки во Владимире и избавить восточную часть города от пробок.