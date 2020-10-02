На связь выйдут представители 23 регионов страны.

Сборную команду, которая представляла наш регион в национальном чемпионате "Ворлдскиллс. Молодые профессионалы" сегодня наградят в ходе Всероссийского телемоста.На связь выйдут представители 23 регионов страны. Напомним, чемпионат впервые проходил в дистанционно-очном формате. Наши ребята завоевали одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовых медали. Уровень своих навыков, соответствующий международным стандартам, подтвердили 8 студентов - они завоевали медали за профессионализм. Как ребята смогли добиться таких высоких результатов, смотрите в репортаже "Вестей" уже в следующих выпусках.