Он должен появиться к концу октября.

На разворотном кольце, где накануне вечером произошло очередное ДТП, в результате которого опрокинулся легковой автомобиль, в скором времени появится новый светофор. Об этом «Вести-Владимир» сообщили в мэрии. Вопрос с установкой светофора на этом аварийном участке дороги уже давно находится на контроле городских властей. На сегодняшний момент торги на установку уже прошли, подрядчик определен. Договор с ним будет подписан 9 октября, и к концу месяца движение на кольце будет регулироваться сигналами светофора.Напомним, еще один светофор должен появиться к концу месяца , расположенном на проспекте Ленина, рядом с домом №65 Ранее светофор поставили на , где в мае был сбитФото страницы "ВКонтакте" "Подслушано автомобилистов. Владимир"