Награды завоевали 16 из 25 человек региональной сборной.

Сегодня во Владимире чествовали участников всероссийского конкурса «WorldSkills2020». Награды завоевали 16 из 25человек региональной сборной.В ее составе студенты колледжей и Ковровской технологической академии, молодые рабочие Ковровского электромеханического завода и школьники-юниоры, победители регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Всего было 130 компетенций. Наши ребята соревновались по 22-м. Так, в компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов» Алексей Спиричев завоевал золото. Серебро в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» награждён Кузьмин Евгений. Бронза у Прокофьева Владимира, Пряхиной Виктории, Тимошенкова Даниила. Уровень навыков, соответствующий международным стандартам, подтвердили 8 студентов, завоевав медальоны за профессионализм.Владимир Прокофьев, призёр соревнований "WorldSkills 2020": «Участвовал в компетенции токарные работы на станках с ЧПУ. Готовился я около двух лет к этому всему, сначала думал, что не пройду и в 10-ку. А тут сообщили - много эмоций было. Не передать словами. Волновался, поскольку мы теперь будем проходить отборочный среди призёров и тот, кто выиграет - поедет на мировой».Дмитрий Горкин