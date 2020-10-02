В областной столице назначили дату общегородского субботника. Он пройдет во Владимире в рамках традиционного осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города 10 октября.

В областной столице назначили дату общегородского субботника. Он пройдет во Владимире в рамках традиционного осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города 10 октября. Особое внимание городские чиновники обещают уделить выявлению и ликвидации несанкционированных свалок и уборке территорий, в том числе, садовых некоммерческих товариществ и гаражно-строительных кооперативов. Руководителям предприятий, ответственным за содержание коммунальных объектов, в