Пожар произошел во дворе жилого дома на улице 1-й Коллективный проезд

В 01-44 02 октября 2020 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре автомобиля по адресу: г. Владимир, ул. 1-й Коллективный проезд, у д. 4. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожар был ликвидирован на площади 8 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 11 человек. Причины возгорания устанавливаютсяФото ГУ МЧС по Владимирской области