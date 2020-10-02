На улице 1-ый Коллективный проезд во Владимире сгорел автомобиль. Сообщение о пожаре поступило глухой ночью. Спасателей на место происшествия вызвали очевидцы. Как сообщают в соцсетях

На улице 1-ый Коллективный проезд во Владимире сгорел автомобиль. Сообщение о пожаре поступило глухой ночью. Спасателей на место происшествия вызвали очевидцы. Как сообщают в соцсетях местные жители, сгорела Ауди 4. Пожарные на вызов приехали оперативно, возгорание удалось ликвидировать до того момента, как огонь перекинулся на соседние автомобили, сараи и близлежащие дома. Во владимирском сегменте соцсетей