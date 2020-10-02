Новые жертвы КОВИДа. За последние сутки умерло ещё три пациента с коронавирусом. Число летальных исходов во Владимирской области теперь 221. Кривая по заболевшим медленно, но продолжает

Новые жертвы КОВИДа. За последние сутки умерло ещё три пациента с коронавирусом. Число летальных исходов во Владимирской области теперь 221. Кривая по заболевшим медленно, но продолжает ползти вверх. Новых случаев заболевания – 44 в 10 муниципальных образованиях. На два случая больше чем накануне. Всего больных теперь 7 381. В лидерах антирейтинга Гусь-Хрустальный (10-ть новых пациентов).