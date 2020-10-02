Заместитель прокурора Судогодского района утвердил обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении местной жительницы Г. Ее годовалая дочка накануне прошлого ..

Заместитель прокурора Судогодского района утвердил обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении местной жительницы Г. Ее годовалая дочка накануне прошлого Нового года попала в инфекционном отделении Судогодской центральной районной больницы с острой кишечной инфекцией, протекавшей в тяжелой форме. Мать находилась в стационаре вместе с девочкой. 30 января она забрала дочку домой, не послушав требование медицинского персонала продолжать курс лечения. Здоровье девочки все ухудшалось, через месяц ее экстренно доставили в больницу, и она умерла. Ее матери предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти малолетнему по неосторожности).Уголовное дело направлено для рассмотрения в Судогодский районный суд.