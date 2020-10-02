В Вязниковский городской суд направлено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя города Вязники. Его обвиняют в том, что он хранил при себе наркотики. Это выяснили сотрудники полиции, ..

В Вязниковский городской суд направлено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя города Вязники. Его обвиняют в том, что он хранил при себе наркотики. Это выяснили сотрудники полиции, которые задержали парня и нашли наркотик весом 1,39 грамма.Молодой человек рассказал, что купил его в интернете, доставили наркотик в тайник, где он его и взял. Носил с собой, чтобы при случае употребить. Подросток полностью признал вину и выразил раскаяние. За хранение наркотика суд может присудить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.