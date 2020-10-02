Зацепок нет, но никто не сдается

В Камешковском районе пятые сутки не прекращаются поиски пропавшего первокласника Савелия Роговцева. 7-летний мальчик ушел в школу 28 сентября и не вернулся. Поиски ведутся правоохранительными органами и волонтерами отряда «Лиза Алерт».Более 150 групп участвовали в прочесывании местности и поселка. Работают кинологи, задействованы беспилотники и конные расчеты. Савелия ищут местные жители, добровольцы из Нижегородской, Московской, Тульской, Рязанской, Калужской, Ивановской областей.К сожалению поиск до сих пор не принес результата. Ребенок не найден.Савелий Роговцев - самый младший ребенок в многодетной семье, в которой трое детей.Он занимается творчеством в местном Доме культуры, учится в школе №1 в Камешково.И.о.главы администрации МО «Второвское» Елена Ерлыкина: «В день исчезновения Савелий приехал из школы примерно в половине второго, вышел из автобуса не на своей остановке, как обычно, а проехал на одну остановку дальше, вместе с другом. На самом деле, до дома Савелия от обеих остановок одинаковое расстояние — идти совсем недалеко.Семью друга тоже подробно обо всем расспрашивали. Его мама подтверждает, что мальчишки сошли с автобуса, баловались на остановке, затем она позвала своего сына домой. Ребята еще покричали друг другу, что сейчас выйдут гулять. Савелий пошел домой. Все. След теряется. Никто его не видел. Дело в том, что на этом пути дома не жилые. Да и в окно сейчас особо никто не смотрит. Куда он делся, не знаем. Хватились его около трех часов. Мама Савелия в это время была дома. Возможно, она сделала скидку на то, что сын мог задержаться у друга.»Волонтеры «Лиза Алерт» предупреждают, что активизировались мошенники и экстрасенсы и напоминают, что не ведут никаких финансовых сборов. Вся актуальная информация о поиске публикуется на страницах отряда в соцсетях, там же выложена вся информация о нуждах штаба поиска.Фото страницы "Вконтакте" "Подслушано Ковров"