Это нужно сделать за 2-3 месяца до сезонной эпидемии.

Пока грипп только начинает свое наступление на Владимирскую область, еще не поздно сделать прививку. Сейчас все внимание приковано к коронавирусу, но ведь грипп тоже может быть опасным, вызывать серьезные осложнения, в том числе угрожающие жизни.Ежегодно грипп переносит каждый третий-пятый ребёнок и пятый-десятый взрослый.Для детей раннего возраста любой вирус гриппа новый, поэтому они болеют особенно тяжело, для их полного излечения может потребоваться длительное время. К группам особо высокого риска относятся: младенцы (новорождённые) и дети младше двух лет, беременные, лица с хронической патологией органов дыхания, включая бронхиальную астму, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нарушением обмена (сахарный диабет, ожирение), патологией почек, заболеваниями органов кроветворения, иммуносупрессией, вызванной, в том числе, лекарственными средствами или ВИЧ, и лица старше 65 лет.Прививка - самое эффективное средство в профилактике гриппа. Но ее нужно проводить за два-три месяца до начала сезонной эпидемии. У нас пройти вакцинацию можно в медучреждениях в рамках национального календаря профилактических прививок за счёт средств федерального бюджета. Также можно приобрести препарат за свой счет.Обязательно должны быть вакцинированы против гриппа дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11-х классов; студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременные; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.Противогриппозные вакцины безопасны, прошли регистрацию в России и разрешены к применению. Перед проведением прививки каждого прививаемого осматривает медицинский работник.Дети старше трех лет, подростки и взрослые без ограничения возраста прививаются однократно, дети с шести месяцев до трех лет – двукратно с интервалом в четыре недели.