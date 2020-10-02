В конце сентября исполнилось 27 лет со дня основания страховой компании «Согласие». Выплаты «Согласия» за все время работы превысили 230 млрд руб.
В течение 27 лет компания помогла более 1,7 млн ..
В конце сентября исполнилось 27 лет со дня основания страховой компании «Согласие». Выплаты «Согласия» за все время работы превысили 230 млрд руб.
В течение 27 лет компания помогла более 1,7 млн человек, попавшим в ДТП, свыше 8 млн клиентов, которым потребовалась помощь врача, и более 25 тыс. туристов, пострадавшим в путешествии, выплаты за поврежденное и утраченное имущество получили 7 тыс. человек. За неполных три десятка лет более 400 тыс. руководителей доверили «Согласию» страховую защиту предприятий, 18 млн клиентов – своих автомобилей, свыше 1 млн человек застраховали в компании дома и квартиры.
За это время численность штатных сотрудников превысила 5 тыс. человек, число агентов в розничном страховании выросло до 7,7 тыс., региональная сеть расширилась до 350 офисов во всех регионах страны. Начиная с 2018 года, когда стартовал проект «Команда доверия» (прежнее название – «25 добрых лет»), сотрудники, клиенты и партнеры «Согласия» провели 90 благотворительных мероприятий в различных городах России, помогая детям-сиротам, пожилым людям, бездомным животным и занимаясь благоустройством городов. Проект был признан лучшим в номинации «Большое сердце» премии «HR-бренд».
В течение последних лет компания сосредоточилась на маржинальных линиях бизнеса и сервисном лидерстве, улучшила качество портфеля, расширила региональное присутствие и увеличила агентскую сеть. Одним из стратегических направлений «Согласия» является диджитализация. Наибольшее внимание уделяется цифровизации продажи полисов и урегулирования убытков, улучшению интеграции с партнерами и расширению функционала мобильных приложений. Благодаря такому подходу страховая компания «Согласие» признана лидером рейтинга цифровизации российских страховых компаний, который составили Фонд «Сколково» и VR_Bank в конце июля 2020 года.
Премия «Согласия» за первые 6 месяцев 2020 года составила 16 млрд руб., выплаты – 8 млрд руб., прибыль – 887 млн руб. Группа «Согласие», включающая одноименную страховую компанию и компанию по страхованию жизни «Согласие-Вита», удерживает 9 место на страховом рынке России. На рынке «не-жизни» компания «Согласие» по итогам I полугодия 2020 года заняла 8 место, «Согласие-Вита» – 11-е на рынке страхования жизни. У «Согласия» 3 место на рынке страхования по системе «Зеленая карта», 5 место – по автокаско, 7-е – в страховании имущества юрлиц и страховании выезжающих за рубеж, 8-е – на рынке ОСАГО, 9-е – в ДМС и страховании ответственности.
«Мы празднуем 27-летие нашей компании в необычное время. Развитие бизнеса в сложных условиях – это экзамен на профессионализм и сплоченность команды, на готовность следовать ценностям, которыми мы жили все эти десятилетия. Мы хотим разделить наш праздник с клиентами и партнерами, потому что именно их доверие помогло «Согласию» за эти годы войти в число лучших страховых компаний России и стать один из самых привлекательных активов группы «ОНЭКСИМ». Заботиться о благополучии наших страхователей, поддерживать их в трудных ситуациях – это и сегодня наша главная задача», – комментирует генеральный директор страховой компании «Согласие» Майя Тихонова.
Бизнес