В конце сентября исполнилось 27 лет со дня основания страховой компании «Согласие». Выплаты «Согласия» за все время работы превысили 230 млрд руб. В течение 27 лет компания помогла более 1,7 млн ..

В конце сентября исполнилось 27 лет со дня основания страховой компании «Согласие». Выплаты «Согласия» за все время работы превысили 230 млрд руб.В течение 27 лет компания помогла более 1,7 млн человек, попавшим в ДТП, свыше 8 млн клиентов, которым потребовалась помощь врача, и более 25 тыс. туристов, пострадавшим в путешествии, выплаты за поврежденное и утраченное имущество получили 7 тыс. человек. За неполных три десятка лет более 400 тыс. руководителей доверили «Согласию» страховую защиту предприятий, 18 млн клиентов – своих автомобилей, свыше 1 млн человек застраховали в компании дома и квартиры.За это время численность штатных сотрудников превысила 5 тыс. человек, число агентов в розничном страховании выросло до 7,7 тыс., региональная сеть расширилась до 350 офисов во всех регионах страны. Начиная с 2018 года, когда стартовал проект «Команда доверия» (прежнее название – «25 добрых лет»), сотрудники, клиенты и партнеры «Согласия» провели 90 благотворительных мероприятий в различных городах России, помогая детям-сиротам, пожилым людям, бездомным животным и занимаясь благоустройством городов. Проект был признан лучшим в номинации «Большое сердце» премии «HR-бренд».В течение последних лет компания сосредоточилась на маржинальных линиях бизнеса и сервисном лидерстве, улучшила качество портфеля, расширила региональное присутствие и увеличила агентскую сеть. Одним из стратегических направлений «Согласия» является диджитализация. Наибольшее внимание уделяется цифровизации продажи полисов и урегулирования убытков, улучшению интеграции с партнерами и расширению функционала мобильных приложений. Благодаря такому подходу страховая компания «Согласие» признана лидером рейтинга цифровизации российских страховых компаний, который составили Фонд «Сколково» и VR_Bank в конце июля 2020 года.Премия «Согласия» за первые 6 месяцев 2020 года составила 16 млрд руб., выплаты – 8 млрд руб., прибыль – 887 млн руб. Группа «Согласие», включающая одноименную страховую компанию и компанию по страхованию жизни «Согласие-Вита», удерживает 9 место на страховом рынке России. На рынке «не-жизни» компания «Согласие» по итогам I полугодия 2020 года заняла 8 место, «Согласие-Вита» – 11-е на рынке страхования жизни. У «Согласия» 3 место на рынке страхования по системе «Зеленая карта», 5 место – по автокаско, 7-е – в страховании имущества юрлиц и страховании выезжающих за рубеж, 8-е – на рынке ОСАГО, 9-е – в ДМС и страховании ответственности.«Мы празднуем 27-летие нашей компании в необычное время. Развитие бизнеса в сложных условиях – это экзамен на профессионализм и сплоченность команды, на готовность следовать ценностям, которыми мы жили все эти десятилетия. Мы хотим разделить наш праздник с клиентами и партнерами, потому что именно их доверие помогло «Согласию» за эти годы войти в число лучших страховых компаний России и стать один из самых привлекательных активов группы «ОНЭКСИМ». Заботиться о благополучии наших страхователей, поддерживать их в трудных ситуациях – это и сегодня наша главная задача», – комментирует генеральный директор страховой компании «Согласие» Майя Тихонова.Бизнес