Похищенное имущество изъято сотрудника полиции и возвращено законному владельцу.

Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ.Сообщение о хищении имущества поступило в полицию в июле текущего года от 53-летнего местного жителя. Заявитель пояснил, что из хозяйственной постройки пропали шуруповерт и чемодан с инструментами.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, отработку лиц, ранее попадавших в поле зрения правоохранителей. В результате фигурант, привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, был задержан и дал признательные показания.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.Похищенное имущество было и изъято и возвращено владельцу.