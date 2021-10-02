А в Суздале сегодня открывается 15-ая Ефросиньевская ярмарка. Она начнется в 10:30 возле Успенской...

А в Суздале сегодня открывается 15-ая Ефросиньевская ярмарка. Она начнется в 10:30 возле Успенской церкви на Княжьем дворе. А потом переместится на торговую площадь.В ярмарке примут участие более ста торговцев со всей России. На подворьях можно будет попробовать блюда, занесенные во Всемирную красную книгу вкуса, рассказывают организаторы А все садоводы и огородники смогут похвастаться урожаем на конкурсе "Диковинный овощ". В этом году конкурс усложняется: овощ должен не просто иметь интересную форму и крупные размеры. Нужно представить его по-особенному, с идеей. Победителям - вкусные призы. Также для гостей организуют ежегодную лотерею с подарками. А юных зрителей ждут игры, забавы и аттракционы.Константин Васин: “Дорогие друзья! Сегодня мы приглашаем всех в город Суздаль на торговую площадь. Где состоится 15-ая, юбилейная Ефросиньевская ярмарка.А на сцене нашей ярмарки пройдет большой концерт, где будут представлены лучшие творческие коллективы Владимирской области. Ждем вас на Ефросиньевской ярмарке!”